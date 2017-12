Tunisie: Des incertitudes pour certaines activités

A 194 jours du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Russie a donné… Plus »

Les données, les graphiques, les indicateurs réalisés pour plusieurs pays et les analyses tirées à travers ces perspectives pourraient servir de références pour les différents acteurs du monde agricole à l'échelle internationale compte tenu des évolutions économiques, politiques, environnementales et démographiques.

Ce document comprend une annexe d'une dizaine de tableaux relatifs aux projections mondiales par produit étudié de 2017 à 2026 (productions, consommations, échanges et stocks) rassemblées selon quatre groupes : monde, pays développés, pays en développement et de l'Ocde.

L'importance de ce document réside dans l'intérêt qu'il accorde à étudier l'évolution d'un ensemble de produits stratégiques, à savoir les céréales, le lait, les viandes et les produits de la pêche et de l'aquaculture.

Il apporte des informations sur les prix, la production, la consommation, les échanges des céréales, des graines oléagineuses, du sucre, de la viande, des produits laitiers, des produits halieutiques et aquacoles, des biocarburants et du coton, ainsi que sur les principales incertitudes les concernant.

Le dernier chapitre de ce document a été consacré à la description de la situation des marchés et aux éléments marquants qui se dégagent de la dernière série de projections quantitatives à moyen terme sur les marchés agricoles mondiaux et nationaux.

Elle contient un chapitre spécial sur l'Asie du Sud-Est. L'analyse a concerné la production, la consommation, les stocks, les échanges et les prix de 25 produits agricoles moyennant différents types d'indicateurs tels que le taux de croissance annuel et les pourcentages de variations entres les années.

Cette 13e édition de la série présente des projections à l'horizon 2026 pour les principaux produits agricoles de base ainsi que les biocarburants et les produits halieutiques et aquacoles.

Les perspectives agricoles de l'Ocde et de la FAO sont réalisées dans le but d'appuyer les initiatives mondiales visant à résoudre les problèmes de l'agriculture et de sécurité alimentaire, à l'instar des «Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies d'ici 2030» et l'«Accord de Paris de 2015 ».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.