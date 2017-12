Tunisie: Favorable aux grands !

Il n'y aura pas de chaudes empoignades dans cet avant-dernier round de l'aller. Les forces sont inégales dans les quatre duels du programme.

Les grosses cylindrées partent en principe favorites et auront l'opportunité de conserver leur position en haut du tableau des deux poules.

Mouloudiens, Aviateurs, Kélibiens effectuent des déplacements fort risqués, les Marsois, quant à eux, à domicile seront mis en difficulté.

Le Club Sfaxien, bien logé en tête de la poule A et avec des arguments solides, profitera de la venue de la modeste formation de la Mouloudia de Bousalem pour consolider ses acquis et son leadership. L'équipe de Marouène Fehri compte beaucoup sur l'homogénéité et la bonne forme de ses joueurs pour rester sur la dynamique des victoires.

Nous voyons mal l'équipe de Ameur Nasraoui capable d'évoluer d'égale à égale et faire le poids, compte tenu essentiellement de sa décevante prestation à domicile, la journée précédente, face à l'Etoile du Sahel. Celle-ci, auteur d'une belle réaction dans un temps court, retrouvera son fief et aura la tâche relativement aisée en offrant l'hospitalité à un TAC en rodage et qui a perdu trois de ses meilleurs éléments, à l'image de Chouaïb Belhadj Salah, Saddam Daoud et Samir Zaghdoudi.

La Saydia, qui a créé la sensation samedi dernier en allant battre l'Espérance de Tunis d'une manière convaincante, sera à la fête devant un CO Kélibia tout juste moyen.

Une troisième victoire de suite paraît dans les cordes des protégés de Yassine Sghaïri, pourvu qu'ils prennent leur adversaire avec le maximum de sérieux.

Le COK demeure imprévisible et pourrait tenir en échec les banlieusards.

L'Espérance de Tunis ira à La Marsa avec la ferme intention de rectifier le tir et de retrouver son esprit après son étonnant faux pas devant la Saydia. Les «Sang et Or» n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent rester au sommet de la poule B en compagnie de la Saydia.

Ils doivent chasser le doute et sont plus expérimentés pour ne pas perdre pied devant des Marsois accrocheurs, certes, mais manquant de la combativité nécessaire.