Maroc: Mondial 2018 - Les supporters marocains restent optimistes

Opposé à l'Espagne et au Portugal, le Maroc de Hervé Renard aura fort à faire dans la poule B du Mondial 2018.

Vingt ans après sa dernière participation à la Coupe du monde, le Maroc n'a pas été verni pour son grand retour sur la scène mondiale.

Placés dans le troisième chapeau, les hommes d'Hervé Renard ont hérité de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran lors du tirage au sort du Mondial 2018 (14 juin au 15 juillet) effectué ce vendredi après-midi à Moscou.

Sur le papier, la tâche s'annonce forcément très complexe pour les Lions de l'Atlas, opposés ni plus ni moins à l'une des sélections les plus emblématiques des années 2000-2010 (victoire à l'Euro 2008 et 2012 et championne du monde en 2010) et au dernier champion d'Europe emmené par Cristiano Ronaldo.

Malgré un tirage au sort difficile, les supporters des Lions de l'Atlas sont confiants dans les chances de qualification du Maroc au second tour du Mondial 2018.

A part l'équipe d'Espagne jugée trop forte, les supporters marocains croient que les autres équipes du groupe B à savoir le Portugal et l'Iran sont à la portée des Lions de l'Atlas.

C'est l'avis de Hassan qui croit dur comme fer à une qualification du Maroc en second tour : «A part l'Espagne trop fort, l'Iran et le Portugal sont à notre portée. On va passer en second tour », a-t-il indiqué.

Même son de cloche chez Saïd : « Si on gagne le premier match contre l'Iran, on peut se qualifier au second tour. Je suis content qu'on ait évité l'Allemagne parce que c'est l'équipe qui fait peur.

L'Allemagne nous a éliminé en Coupe du monde Mexico 1986. Si on réalise un bon résultat face à l'Iran on ira loin. On a une bonne équipe, un bon entraîneur et un excellent président de la Fédération.

J'espère qu'on rencontrera l'Allemagne un peu tard dans la compétition au stade des demi-finales par exemple. On veut aller loin dans cette compétition pour faire plaisir aux Marocains».

L'optimisme des supporters est sans limite. «On va gagner l'Iran et le Portugal. L'Espagne c'est un peu difficile parce que c'est une équipe composée des joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid.

J'espère qu'on passera au second tour. On a déjà battu le Portugal en Coupe du monde Mexico 1986.

J'espère qu'on va également les gagner en Russie », déclare Moussa. Son ami Moulay Nabaoui, juge la rencontre face à la « Roja » très difficile. Mais, il se montre optimiste face au Portugal.

« Nous avons battu, le Portugal en 1986. On va également les battre à Moscou. L'Iran aussi est à notre portée », s'est-il réjouit.

Seul Khalid a estimé que la tâche du Maroc sera dure puisqu'il sera opposé aux grandes équipes d'Espagne et du Portugal, grands favoris du groupe B. l'Iran est aussi une équipe difficile.

« Nous espérons battre l'Iran lors du premier match et espérer faire un bon résultat contre le Portugal qui est tout de même le champion d'Europe en titre, ça s'annonce un peu corsé pour l'équipe nationale ».