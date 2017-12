Tunisie: Le CSS carbure à plein régime

En dépit de certaines difficultés rencontrées au cours de la première période de jeu pour imposer son jeu face à une entreprenante équipe cabiste bien campée sur ses jambes, le CSS a pu trouver ensuite les solutions idoines pour revenir d'abord au score, et construire ensuite une belle victoire qui s'est concrétisée par deux autres buts. Trois buts en l'espace de 35 minutes, la réussite est presque totale.

Pour son entraîneur Lassaâd Dridri, «le bloc bas imposé à l'opposant, avec un jeu beaucoup plus porté vers l'offensive, et des renversements de situation rapides et bien synchronisés entre les trois compartiments de jeu ont permis de remédier à certains anachronismes qui nous ont empêchés de prendre l'initiative des opérations», a-t-il précisé, soulignant à cet égard qu'un marquage a été opéré dès l'entame de la seconde mi-temps sur les deux joueurs les plus remuants parmi l'effectif cabiste, en l'occurrence Hamza Jlassi et Zied Ounalli, tout en opérant par les débordements sur les ailes et les ouvertures vers le centre.

Et puis, une plus grande liberté de manœuvre a été accordée au duo Kingsley Sokary-Karim Aouadhi; ce qui a permis à ce dernier en particulier de réussir à scorer à deux reprises, tout en procurant l'occasion à l'avant Alaâ Marzoughui de trouver une plus grande liberté d'action dans la zone de l'opposant.

En fait, ce sont là certaines solutions trouvées par le staff technique sfaxien pour déverrouiller l'hermétique défense cabiste en deuxième mi-temps.

Mais, ce qui est le plus important parmi l'ensemble sfaxien, c'est sa bonne forme physique qui lui a permis d'imposer un rythme bien supérieur à l'adversaire...

Celui-ci n'a pu en effet maintenir le même rythme de jeu présenté en première mi-temps, accordant plutôt la priorité à la couverture défensive au cours de la seconde mi-temps.

L'avis de l'entraîneur cabiste

A ce propos, Walid Ben Thabet a précisé que son équipe a réussi à présenter une bonne première mi-temps qui lui a permis d'ouvrir le score, tout en ratant deux ou trois autres occasions de scorer qui auraient pu lui permettre de «tuer» le match. Mais, en deuxième mi-temps, les données ont changé, avec la pression de l'opposant en attaque pour revenir au score; ce qui nous a contraints de jouer la prudence pour assurer la couverture appropriée à notre zone. Toutefois, le but que nous avons encaissé, suite à un corner dès l'entame de cette seconde mi-temps, précisément à la 54e, nous a compliqué la tâche... En somme, autant on a été bien sur nos jambes au cours de la première phase de jeu, autant on a perdu beaucoup d'espaces ensuite, ce qui nous a coûté la défaite.

Le CSS remporte à l'occasion sa 7e victoire d'affilée, ce qui lui permet de consolider sa position au classement à la 2e place, à 2 points seulement du leader actuel de la compétition. Il détient la 1ère place sur le plan défensif, avec seulement trois buts encaissés en 9 matches disputés jusque-là. Il lui reste à jouer trois matches pour rattraper son retard.

L'attaque cabiste détient le leadership

Pour le CAB, cette défaite est la 3e contractée depuis l'entame de cette saison. Il a toutefois réussi un parcours honorable au cours duquel sa ligne d'attaque s'est distinguée par son efficacité, avec 19 buts marqués, détenant ainsi le leadership sur le plan offensif devant le leader de la compétition, en l'occurrence l'EST, qui compte 18 buts, soit 1 but de moins.

De bon augure.