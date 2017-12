Tunisie: Le décollage

Pour être à jour le jour du derby, d'anciens responsables comme Jlidi El-Orf et Mehdi Dbouba, les deux derniers présidents, et les membres actuels Mongi Lassouad, Mokhtar Mars et Aymen Chandoul ainsi que les joueurs ont décidé d'agir main dans la main, de se reprendre, de se mobiliser pour renverser la tendance.

Un dîner a rassemblé tout le monde. Ils ont eu gain de cause, jeudi. Est-ce le vrai décollage ? Avec cette victoire, l'USBG retrouve confiance, moral, goût du jeu et réconciliation avec les supporters. Elle n'est plus seule à la dernière place du classement.

Un nouveau départ s'annonce. Le parcours reste long. Cette équipe métamorphosée a encore des défis à relever.

Le destin a voulu que son prochain adversaire soit l'ESS. Un grand club qui fait beaucoup parler de lui à l'heure actuelle, en raison du classico en premier lieu puis en raison de sa défaite inattendue à Médenine contre le COM.

Elle fera tout pour tourner la page, la semaine prochaine, à Sousse. L'USBG est avertie.