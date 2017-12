Cote d'Ivoire: Toumodi/Kpouèbo - Les élèves reçoivent des kits scolaires

L'ancien international ivoirien, Didier Drogba, a décidé de s'investir dans le football local. Et ce,… Plus »

Elle était accompagnée de son collègue du Pétrole et des Energies renouvelables, Thierry Tano. Ainsi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a exhorté les enfants de Kpouèbo au travail acharné, en vue de leur plein épanouissement dans l'avenir.

L'Ong La Fondation d'Augustin a fait don de kits scolaires aux élèves de la sous-préfecture de Kpouèbo, sise dans le département de Toumodi. Le lot comprend, 328 cahiers pour les classes du Cp1 au Cm2 et de 292 livres spécifiquement pour les classes de Cp1 et Cp2, en plus de 5 cartons de craies.

