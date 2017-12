Afrique: Treize consortiums d'institutions se distinguent

La Commission de l'Union Africaine (CUA) accorde officiellement des subventions à treize consortiums d'institutions qui serviront de centres régionaux de mise en œuvre du Programme de soutien pour la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité en Afrique (GMES et Afrique).

La cérémonie de remise des prix s'est tenue en marge du 5e Sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, Côte d'Ivoire.

À la suite d'un appel à propositions en mai 2017, un certain nombre d'institutions africaines opérant dans les domaines de l'eau, des ressources naturelles, des zones marines et côtières ont présenté une demande pour les subventions du programme GMES et Afrique.

Afin d'évaluer les candidatures et de sélectionner les consortiums d'institutions les plus méritants, la Commission de l'Union africaine a mis en place un comité appuyé par une équipe d'évaluateurs comprenant des experts africains en observation de la Terre.

L'Observatoire du Sahara et du Sahel sélectionné

Treize consortiums d'institutions ont finalement été sélectionnés et le prix marque l'annonce officielle de leur sélection.

1. Afrique centrale: Agence Gabonaise d'Etudes et d'Observations Spatiales (AGEOS) et Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) pour le service de l'eau et des ressources naturelles.

2. Afrique de l'Est:

IGAD Climate Prediction and Application Centre (ICPAC) et Regional Centre for Mapping of Resources for Development (RCMRD) pour le service de l'eau et des ressources naturelles

Mauritius Oceanography Institute (MOI) pour le service des zones marines et côtières

3. Afrique du Nord:

National Authority for Remote Sensing & Space Sciences (NARSS) pour le service des zones marines et côtières

Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) pour le service de l'eau et des ressources naturelles

4. Afrique australe:

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) pour le service des zones marines et côtières

Southern African Development Community Climate Services Centre (SADC-CSC) et Southern African Science Service Centre for Climate Change and Adaptive Land Managment (SASSCAL) pour le service de l'eau et des ressources naturelles

5. Afrique de l'Ouest

Centre de Suivi Ecologique (CSE-Sénégal) et Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria (CSSTE-Obafemi) pour l'eau et les ressources naturelles.

Université du Ghana (UG) pour le service des zones marines et côtières.

Lors de la cérémonie de remise des prix, la commissaire aux ressources humaines, aux sciences et à la technologie de la Commission de l'Union africaine, Mme Sarah Anyang Agbor, a félicité les institutions retenues pour leur sélection qui reposait sur leur expérience et leurs capacités avérées. Elle les a implorées de livrer les marchandises et a promis le soutien indéfectible de la Commission de l'Union africaine.