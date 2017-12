Tunisie: Les ingrédients pour booster les exportations

A 194 jours du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Russie a donné… Plus »

Les structures du ministère du Commerce ont été encouragées à la réalisation des études et des stratégies de développement des exportations ainsi que la facilitation du commerce et dématérialisation des procédures.

L'objectif est d'améliorer la capacité de l'unité de coordination et de suivi du projet dans la mise en œuvre du projet (à travers la formation du personnel, la prise en charge des réunions du comité de pilotage et autres).

On sait aussi qu'un appui a concerné l'unité de coordination et de suivi de gestion du projet au ministère du Commerce.

L'appui destiné au Cepex vise à diversifier les biens à exporter et les marchés. Une garantie de préfinancement des exportations (Dhamen finance) est même proposée ainsi qu'une assistance technique pour simplifier le mécanisme et les procédures de garantie.

La deuxième composante dudit projet est d'assurer des services financiers et non financiers aux entreprises d'exportation.

Le projet comporte, de même, l'établissement de nouveaux systèmes relatifs à la traçabilité, la certification et l'accréditation de biens et de services destinés à l'exportation.

Par ailleurs, un appui à la diffusion de la technologie et de l'innovation pour le commerce est assuré particulièrement à travers une aide fournie à l'Innorpi en matière d'élaboration et d'amélioration des services de la Propriété industrielle pour l'exportation.

Il s'agit aussi de soutenir la Société tunisienne d'aconage et de manutention (Stam) pour assurer une gestion moderne et un suivi étroit des conteneurs. C'est une opération d'envergure qui a été déjà effectuée.

Le projet finance plusieurs activités et fournit un appui au ministère du Transport afin d'améliorer le port du Radès et développer les moyens logistiques. Un important matériel performant a été déjà acquis et entré en fonction.

