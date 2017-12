Tunisie: La Tunisie avec les USA et la Russie!

A 194 jours du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Russie a donné… Plus »

Cela demeure tributaire d'une préparation bien planifiée et diversifiée et d'un volume de travail rigoureux, meublés par autant de rencontres face à des équipes de renommée.

La tâche de l'équipe de Tunisie sera extrêmement difficile face à ce trio. Mais le coup demeure jouable devant l'Australie et le Cameroun. Il faudrait deux victoires pour que la Tunisie passe au second tour.

La Tunisie se trouve dans une poule assez difficile en compagnie notamment des USA, de la Russie, et de la Serbie souvent sur les podiums de l'épreuve et aussi des Jeux olympiques, de la Coupe du monde et de la World League.

La commission technique relevant de la FIVB procédera dans une date proche à l'établissement des soixante rencontres de la première phase et de leurs horaires et également pour le reste des tours.

