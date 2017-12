Congo-Kinshasa: Consommation - Pas de rupture de stocks à Kinshasa et Matadi

Le gouvernement central a lancé une mise en garde à l'encontre des opérateurs économiques tentés de verser dans la spéculation à l'approche des fêtes de fin d'année. En guise de signe de décrispation, les services du ministère de l'Économie sont priés de suspendre les contrôles sur toute l'étendue du territoire national.

Les autorités nationales, à travers la mesure forte prise, veulent s'assurer que les familles congolaises disposent des produits alimentaires en cette période de fin d'année. N'étant plus astreint aux contrôles visant les stocks et les prix des produits de première nécessité, le secteur privé a obtenu gain de cause.

Depuis le 14 novembre dernier, en effet, le chef de l'État lui même s'était prononcé en faveur d'une telle suspension jusqu'à nouvel ordre.

Toutefois, il est toujours possible pour le ministère de l'Économie d'envoyer, à tout moment, des missions de surveillance des stocks et des prix pour lutter contre toute forme de spéculation en ce moment festif.

Il reste, néanmoins, un point sur lequel les milieux d'affaires espèrent engager très vite un débat. Il s'agit de l'allègement des taxes et autres frais au cours de cette période exceptionnelle pour leur impact direct sur les prix. Pour l'instant, rien n'est acquis au sujet de cette requête.

Le ministère de l'Économie ayant invité le secteur privé à lui adresser une correspondance officielle avec des copies pour chaque institution concernée. Pour ce département ministériel, c'est la seule façon d'accélérer une prise de décision gouvernementale sur ce dossier.

Entre-temps, la commission « suivi des prix » continuera à fonctionner normalement. Elle est appelée à jouer un rôle crucial dans la définition des stratégies de baisse des prix des produits de première nécessité.

L'objectif poursuivi étant de protéger au mieux le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est, d'ailleurs, à l'issue de la dernière réunion qu'une évaluation a pu avoir lieu sur les stocks et les prix disponibles.

La rencontre a mis autour d'une table les experts du ministère de l'Économie et les membres de la Fédération des entreprises du Congo, la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises et la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises.