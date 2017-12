Congo-Brazzaville: Division 1/zone Centre Sud - Sanga Balende vient à bout de Lupopo, Mazembe bat Don Bosco

Après un début poussif, la formation du Kasaï oriental semble retrouver ses marques avec sa victoire, le 30 novembre au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi, sur celle de Lubumbashi, par trois buts à deux.

Ce match avancé de la sixième journée de la zone de développement Centre Sud de la 23e édition du championnat national de football a été fort disputée, avec de nombreux rebondissements.

Les Anges et Saints du Kasaï oriental ont rapidement ouvert le score à la 6e mn par l'inévitable Lusiela Mande, avant l'égalisation de Zola à la 33emn sur penalty avant de permettre à Lupopo de mener à la 42e mn. Musema a égalisé pour Sanga Balende, également sur penalty, à la 44e mn.

Après une première période intense, le club sang et or de Mbuji-Mayi a définitivement pris de l'ascendance sur Lupopo, à la 63e mn, avec le troisième but de Lusiela Mande. C'est la première défaite de Lupopo qui venait de battre la formation d'Ecofoot Katumbi par deux buts à zéro.

Avant cette rencontre, l'autre club de Mbuji-Mayi engagé au championnat national, le FC Océan Pacifique, a partagé les points avec un autre promu, l'Ecofoot Katumbi de Lubumbashi en concédant un nul de zéro but partout, dans le cadre de la 5e journée.

Auparavant, le 2017 novembre au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, le TP Mazembe, fraîchement revenu d'Afrique du Sud avec le trophée de la Coupe de la Confédération, remporté au détriment de Supersport United, s'est arraché face au CS Don Bosco dans une sorte de duel de famille par deux buts à un.

C'était en match de la 4e journée de la zone Centre Sud. Eusebio Mbaki a ouvert la marque pour les Salésiens à la 10e mn, après avoir enrhumé le Zambien Kabaso Chongo avant de battre le portier malien de Mazembe, Ibrahim Mounkoro. C'est pendant les dernières minutes que les Corbeaux ont renversé la partie.

D'abord par Ben Malango (entré en jeu à la 58e mn à la place d'Ushindi) qui a égalisé à la 86e mn, avant que Meschak Elia n'ait offert la victoire aux siens à la 88e.

Notons qu'avant de tomber face à Mazembe, Don Bosco enregistrait sa première victoire en dominant Sanga Balende par un but à zéro, une réalisation de Moïse Kaniki à la 49e minute.

Au stade Frédéric-Kibasa de Lubumbashi, le FC Lubumbashi Sport a battu la Jeunesse sportive Groupe Bazano par un but à zéro. Bazano est dans une impasse, accumulant une deuxième défaite de suite après celle subie à domicile, le 26 novembre, face à l'US Tshinkunku par zéro but à trois.

Zone Est

Dans la zone Est, le CS Makiso a battu, le 29 novembre au stade Lumumba de Kisangani, dans la province de Tshopo, le DC Virunga de Goma par deux buts à zéro, en match de la deuxième journée.

César Tuombé à la 18e mn et Bometa à la 89e ont inscrit les deux buts du club noir et blanc de Kisangani, dans un match qui a été reprogrammé ce jour là après son interruption la veille à cause d'une grande pluie qui s'est abattue sur l'ex-chef-lieu de l'ex-province Orientale.