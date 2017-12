Sénégal: Remise des grands prix des Arts et des Lettres, le 19 décembre

Dakar — Le chef de l'Etat va présider le mardi 19 décembre prochain la cérémonie de remise des grands prix du président de la République pour les Arts et les Lettres, annonce un communiqué de presse du ministère de la Culture.

Selon le document de presse, "cette importante manifestation de consécration et de célébration de la créativité artistique et littéraire, est prévue à partir de 10 heures au Grand Théâtre national de Dakar et est placée sous la présence effective de M. Macky Sall, président de la République, Premier protecteur des Arts et des Lettres".

"En décidant cette année de relancer cette grande fête de l'esprit, de la liberté et de l'excellence, le Chef de l'Etat, Macky Sall rappelle, une fois encore, à la communauté de notre pays, le rôle éminent qu'elle joue au sein de la nation", souligne le texte.

"Force est de reconnaître qu'une partie importante de l'image de marque du Sénégal à travers le monde, est liée au talent et à l'engagement de nos artistes et écrivains", explique-t-il.

Les grands prix du président de la République pour les Arts et pour les Lettres ont été institués le 11 novembre 1989 lors de l'inauguration du 4ème Salon national des Arts plastiques, rappelle le ministère de la Culture.

"Ils ont pour but de récompenser les créateurs sénégalais ou étrangers résidant au Sénégal qui se sont le plus distingués par la qualité de leurs œuvres, de stimuler la créativité artistique et littéraire et de contribuer à renforcer le rayonnement culturel du Sénégal", précise le communiqué.