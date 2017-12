Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le Congo renforce ses relations avec l'Ucac-Icam et Total E & P

Le ministre de tutelle, Bruno Jean Richard Itoua, a échangé, le 30 novembre à Brazzaville, avec le directeur de l'Institut Ucac-Icam, Mathieu Gobin, et le directeur général de Total E & P Congo, Pierre Jessua.

Ouverte en 2002 à Pointe-Noire, l'Université catholique d'Afrique centrale-Institut catholique des arts et métiers (Ucam-Icam) accueille le premier cycle de la formation d'ingénieur ainsi qu'une formation de techniciens en maintenance industrielle par apprentissage.

Selon son nouveau directeur, Mathieu Gobin, qui a pris ses fonctions en septembre dernier, son institut et le Congo entendent s'asseoir pour revoir ce partenariat qui est placé sous convention avec le gouvernement.

De son côté, le ministre Bruno Jean Richard Itoua a voulu s'assurer que les diplômes délivrés par cet institut répondent bel et bien aux exigences de l'enseignement supérieur au Congo.

« Il a été question de s'assurer que nous répondons le plus possible aux besoins des entreprises, que nous garantissons l'employabilité des jeunes qui sortent de notre institut.

J'étais très sensible à ces discussions, puisque nous traversons aujourd'hui un contexte économique difficile pas seulement au Congo mais dans la sous-région et, pour nous, cela reste une préoccupation majeure », a expliqué Mathieu Gobin à la presse.

Interrogé sur l'inadéquation qui existe entre la formation et le marché de l'emploi au Congo, il a indiqué qu'Icam, présent sur six campus en France, est une école qui est tournée vers l'entreprise. Pour lui, leur groupe a près de soixante entreprises partenaires à Pointe-Noire.

« C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons un secteur pétrolier qui est un peu ralenti, mais cela ne nous empêche pas de chercher d'autres opportunités dans les autres secteurs, je pense notamment au secteur agroalimentaire qui est à vocation de se développer également », a-t-il poursuivi, invitant Bruno Jean Richard Itoua à l'inauguration du nouveau campus de l'Ucac-Icam, prévue en février 2018, à Pointe-Noire.

Renforcer la coopération avec Total E &P Congo

Avec Pierre Jessua, le ministre de l'Enseignement supérieur a évoqué les accords passés entre les deux parties, notamment l'accompagnement de cette compagnie pétrolière à l'Université Marien-Ngouabi.

En effet, ce partenariat vise, entre autres, à financer certains projets de l'enseignement supérieur par le ministère des Hydrocarbures et la société Total E & P Congo. Les deux personnalités ont aussi parlé du projet de « Classes renforcées » au lycée Victor-Augagneur de Pointe-Noire.

« Total E &P a depuis un certain nombre d'années financé le projet, sur les classes renforcées à Pointe-Noire qui permet aux jeunes de pouvoir accéder à la fois au baccalauréat français scientifique S et au baccalauréat C congolais.

Donc nous avons regardé comment nous pouvons donner une chance supplémentaire à ces jeunes dans les études supérieures et comment nous pouvoir avoir une collaboration plus étroite entre les actions déjà entreprises par Total et des choix stratégiques qui pourraient être proposés par l'enseignement supérieur », a conclu Pierre Jessua.