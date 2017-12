Les élèves de l'établissement situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, ont échangé sur la question, le 1er décembre, avec l'Association désir d'unité (ADU) que dirige le député Jean de Dieu Kourissa.

La rencontre, placée sur le thème : « Les aspects du vivre-ensemble en milieu scolaire », a regroupé un échantillon d'apprenants des classes de seconde, première et terminale du lycée Thomas-Sankara « A ».

Un choix très justificatif, car cet établissement est en tête de peloton des écoles où règnent les antivaleurs à Brazzaville. Ce qui a réjoui son proviseur, Célestin Ebata.

« Le vivre ensemble est très capital dans la mesure où les citoyens aspirent toujours à la liberté, un des droits cardinaux des êtres humains.

Les hommes que nous sommes, aimons toujours vivre en liberté même si quelque fois nous ignorons le prix à payer pour parvenir à ces instants de joie », a-t-il fait savoir.

Exposant sur cette thématique, le vice-président de l'ADU, Auguste Nsonsissa, a évoqué les aspects philosophique, éthique, historique, symbolique, idéologique, socioculturel, scientifique, juridique et méthodologique.

En effet, la communication de ce philosophe, enseignant à l'université Marien-Ngouabi, a suscité un intérêt particulier auprès des élèves, surtout ceux de la classe de terminale.

De son côté, le président de l'ADU, Jean de Dieu Kourissa, a rappelé que cinquante-neuf ans après la proclamation de la République du Congo, les valeurs de celle-ci ont encore du mal à prendre corps dans la société.

D'où, a-t-il dit, le nombre croissant de messages et d'interpellations des uns et des autres en vue de l'intégration et de l'appropriation des concepts caractérisant la République.

« Les meilleures amitiés sont celles qu'on tisse sur le banc de l'école. C'est par les amitiés qu'on construit le vivre ensemble.

Nous sommes venus vous dire que votre devenir dépend de votre capacité à partager ensemble les valeurs de la République, des valeurs que le lycée Thomas-Sankara vous enseigne. A ces valeurs, chers amis, les difficultés et les souffrances ne manqueront pas », a-t-il souligné.

Les jeunes, l'avenir du pays

Selon le président de l'ADU, le message profond que véhicule la devise nationale du Congo: « Unité, travail, progrès », n'est pas à dessein car l'unité vient avant le travail qui, à son tour, conditionne le progrès.

L'école est pour cette association, a-t-il rappelé, un outil indispensable de lutte contre le repli identitaire, un lieu idéal pour la promotion du vivre ensemble.

« Vous êtes le Congo de demain, alors prenons tous conscience de l'immensité de la tâche qui vous incombe car demain se prépare aujourd'hui.

Le lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, est un lieu essentiel pour le développement de tous, l'apprentissage est plus efficace et les performances sont plus élevées dans un lieu scolaire où chacun, professeurs et élèves, se sentent bien et en sécurité », a-t-il poursuivi.

Le député Jean de Dieu Kourissa a, par ailleurs, appelé tout le monde à la responsabilité, surtout les enseignants qui, de par leur fonction d'éducateurs, à former les citoyens engagés qui ont une attitude juste, plus honnête, plus responsable.

« La défense des valeurs du vivre ensemble est la meilleure façon de consolider la cohésion nationale.

Nous osons croire que nous pouvons compter sur vous, jeunes qui êtes l'espoir de notre pays, que vous saurez transcender les défis qui se présenteront à vous en faveur du vivre ensemble.

Car, telle est la mission que nous vous confions à travers ce genre d'échanges, parce que, conscient du fait que l'avenir d'une nation ne peut se trouver que dans la capacité à éduquer ses enfants », a-t-il conclu.

Rappelons que l'ADU a pour but de faire vivre l'unité et le vivre ensemble. De ce fait, elle lutte contre le repli identitaire par l'éducation sur toutes ses formes ; contribue à la consolidation de l'unité nationale et la paix dans un esprit de justice sociale.

Cela en vue de favoriser l'égalité de droits et de chances à travers des actions éducatives, culturelles, sportives ; promouvoir le patriotisme et la tolérance en privilégiant les intérêts du Congo.