Sénégal: Abou Dhabi va accompagner le développement économique du pays

Dakar — Les Emirats arabes unis (EAU) sont engagés à accompagner les efforts de développement économique du Sénégal à travers une "aide publique constante et des investissements directs" dans les secteurs vitaux de l'économie, a affirmé vendredi leur ambassadeur à Dakar, Mohamed Salem Alrashdi.

"Les Emirats arabes unis considèrent le Sénégal comme un partenaire stratégique de premier plan en Afrique", a confié le diplomate à la célébration de la Fête nationale commémorant les 46 ans d'indépendance des Émirats Arabes Unis.

Le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement a mis à la disposition du Sénégal un financement de 14,5 millions de dollars pour la réhabilitation de la route nationale 2 (RN2) Ndioum-Bakel-Ouorossogui, dont les travaux ont été lancés en mars dernier par le président Macky Sall.

De même, la société DP World a investi en 2017, un montant 17 milliards FCFA pour renforcer la compétitivité du port de Dakar en dotant le terminal à conteneurs de moyens opérationnels "sans précédent".

D'ailleurs, explique encore Mohamed Salem Alrashdi, DP World a financé et va réaliser en 2018 le projet logistique "le plus important et le plus innovant jamais réalisé sur la façade Atlantique de l'Afrique Occidentale" : le Port multifonctionnel de Ndayane.

Il s'est dit rassuré qu'avec les actions déjà réalisées et celles en cours d'exécution, la coopération bilatérale entre les deux pays restera plus que jamais un partenariat d'avenir avec des perspectives prometteuses.

Le ministre sénégalais des Forces armées, Augustin Tine, a lui magnifié "l'exemplarité des relations existant entre les deux pays", avant d'annoncer que la Fondation Cheikh Zayed des Emirats arabes unis va bientôt construire au Sénégal une clinique gynécologique et pédiatrique à l'Hôpital général de Grand-Yoff (HOGGY).

Parlant au nom du gouvernement sénégalais, il s'est félicité de ce que de plus en plus d'étudiants sénégalais bénéficient de bourses d'études octroyées par les Emirats arabes unis, notamment de l'Emir de Sharjah et du ministère émirati des Affaires présidentielles.

Il a rappelé qu'en marge du 8ème Forum de Sir Bani Yas, en novembre dernier, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont décidé de prendre l'engagement ferme de consolider et de renforcer la coopération bilatérale entre les deux Etats.

"Cet engagement s'est matérialisé par la signature d'un accord portant dispense de visa aux titulaires sénégalais de passeport diplomatique et relatif à l'exemption de visas de court séjour pour ces derniers", a-t-il confié.