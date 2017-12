Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat numérique - Quinze sites internet créés à l'Africa digital academy

A la faveur d'une formation de quatre jours sur WordPress, quinze entrepreneuses ont mis au point, à Pointe-Noire, leur site internet, entamant ainsi un nouveau virage de leurs projets d'affaires.

Du 28 novembre au 1er décembre et grâce au projet Africa digital academy conduit par Kriss Brochec au travers de Congo Web Agency et l'Amid Congo, deux structures qu'elle dirige, des femmes venues de plusieurs horizons professionnels ont brisé le tabou de ce qui était considéré jusque-là comme un domaine réservé.

Gratuite, la formation intègre un programme visant à soutenir l'inclusion numérique des femmes au Congo. Elle permet d'arborer l'atteinte des Objectifs de développement durable.

La première édition de l'Africa digital academy, qui s'est achevée ce week-end à Pointe-Noire, a ainsi permis de découvrir des projets ambitieux et divers qui viennent enrichir le contenu local en impactant l'identité web du Congo. Cinq de quinze projets font l'objet d'une exégèse dans les minis portraits ci-dessous.

Mireille Ngazo, un livre et un écosystème pour accompagner l'entrepreneuriat

À l'Africa digital academy, Mireille Ngazo est venue avec un projet complexe. Créer un site internet pour promouvoir son livre intitulé Parcours d'entrepreneurs, dont la sortie est prévue pour début 2018.

Elle voudrait, en plus, se servir de ce canal numérique pour accompagner les promoteurs des projets et enfin, affiner ses connaissances pour mieux accompagner les jeunes et moins jeunes dans leur démarche numérique.

Un projet qu'elle n'a pas choisi au hasard. Depuis mai 2013, Mireille Ngazo est executive manager au Fonds d'investissement solidaire du Congo basé à Pointe-Noire.

Elle est également enseignante à l'Ecole supérieure de commerce et d'industrie du Congo, l'unique école consulaire du pays où elle y enseigne l'entrepreneuriat.

« Forte de cette expérience à la fois d'enseignante et d'accompagnatrice, de coach d'entrepreneurs qui consiste notamment à structurer des projets entrepreneuriaux, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir capitaliser cette expérience de manière à ce qu'elle puisse être bénéfique à ceux qui en ont besoin », a-t-elle souligné.

Grâce à cette formation WordPress, Mireille Ngazo a également saisi les rudiments nécessaires capables de lui fournir plus d'informations dans l'articulation des cahiers de charges et d'appels d'offres de projets internet. Un exercice auquel elle est souvent soumise.

Sandra Tchinianga et PlanAfrika pour une meilleure architecture des villes

Inscrite par Kriss Brochec à l'Africa digital academy, Sandra Tchinianga est architecte de formation.

Son projet pour ce programme a été, en effet, un renouvellement. Sandra possède une base de la formation web et a déjà un site internet, un blog qui présente ses travaux, projets et diplômes.

En s'inscrivant à la formation, elle a souhaité donner à son projet dénommé PlanAfrika une autre ouverture.

En clair, Sandra Tchinianga va faire de son site internet un élément de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière d'architecture, tout en sensibilisant aux dangers que peuvent avoir des projets de construction sans une expertise architecturale.

« J'ai fait quelques émissions radio de sensibilisation à l'architecture, invitant les gens de ne pas faire des villes sans architecte, parce qu'on sent les travers quand on regarde Pointe-Noire. Mon site internet va être une continuité », a-t-elle expliqué.

Ce projet, également fondé sur l'auto construction, aura un volet commercial. Sandra y vendra ses services. « L'idée c'est de connecter l'offre et la demande.

Je me suis demandé, dans mon domaine, comment permettre aux gens de bénéficier de mon expertise ?», a-t-elle indiqué. Sur ce portail, les visiteurs pourront consulter des conseils sur l'auto construction à travers des manuels.

Une Web TV pour Peggy Ponio Ossié

Chef de service production à télé Pointe-Noire, Peggy Ponio Ossié est journaliste. Depuis vingt ans, elle côtoie le monde de la production d'émissions et d'animations culturelles. Intéressée par le programme de l'Africa digital academy, Peggy y est arrivée avec un projet ambitieux : la création d'une Web TV.

« La Web TV pour mes travaux personnels, ce que je fais en dehors de la télévision pour faire connaître mon pays grâce à mes multiples voyages. J'ai envie de faire des cartes postales et partager mes idées », a indiqué Peggy.

Pour elle, le monde est devenu un seul village grâce à Internet et qu'il est important de trouver le meilleur moyen d'exister en partageant ses rêves et ses connaissances. La formation a été pour elle un véritable tremplin.

« Une formation pareille qui coûterait normalement 1200 euros, nous l'avions faite gratuitement grâce à Kriss Brochec. Il faut vraiment la remercier. J'ai appris que nous sommes à l'ère du tout numérique.

Je dois récupérer toutes mes données pour mon site internet qui aura également des articles en dehors des vidéos », s'est-elle réjouie

Germaine Ololo veut structurer les activités professionnelles de son association

Artiste comédienne et promotrice culturelle, Germaine Ololo a participé à l'Africa digital academy avec une ambition en tête : mettre en ligne le programme de la compagnie Issima, une structure de promotion culturelle basée à Pointe-Noire.

En son sein, plusieurs projets de formation, de création et de diffusion sans oublier le grand festival international d'exposition féminine qui se tient chaque année dans la ville océane depuis 2013.

« Nous n'avions pas un espace professionnel de visibilité. Et cette formation est la bienvenue car nous avons créé là une plateforme pour mettre de façon structurée les activités que nous menons au sein de la compagnie Issima », a confié Germaine Ololo, qui vient de réaliser le site « "Issimacompagnie" suite à la formation et l'aide de coachs de Congo Web Agency et de l'Amid Congo.

Désormais, la structure se positionne vers une autre visibilité à côté des réseaux sociaux, a-t-elle dit. Fière de cette formation, Germaine Ololo souhaite faire bénéficier ses connaissances à d'autres femmes de la compagnie Issima en espérant un partenariat avec l'Amid Congo.

Les sœurs Foungui et la marque Otouh Collection

Revy et Grâce Foungui sont créatrices de mode. Entrepreneuses associées au sein de la marque Otouh Collection, elles partageaient jusque-là le rêve de créer un showroom virtuel professionnel pour la visibilité de la marque.

Si hier Revy et Grâce communiquaient uniquement à l'aide des réseaux sociaux, Facebook et Instagram en l'occurrence, pour présenter les collections, aujourd'hui, à la faveur de l'Africa digital academy, elles possèdent un site internet dynamique pour vendre leur mode faite de pagne et de jersey. Ce pojet numérique va évoluer, espèrent-elles.

Elles ambitionnent demain de faire migrer le site créé par elles-mêmes vers un portail où il sera possible de faire l'e-shop, c'est-à-dire acheter les collections via Internet directement.

« Pour l'heure, il ne s'agit que d'une vitrine pour avoir une meilleure visibilité vers l'international. La formation a été très intéressante et nous avons conçu notre site à notre image. C'est une fierté », ont-elles assuré.