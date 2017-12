Congo-Brazzaville: Lutte contre le VIH/SIDA - L'ambassade de Chine offre du matériel à la Fondation Congo Assistance

Un échantillon du don a été remis par l'ambassadeur de Chine, Xia Huang, à la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, qui représentait l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation et de l'OPDAS-Congo.

L'aide de l'ambassade de Chine a été offerte, le 1er décembre à Brazzaville, au cours d'une cérémonie liée à la journée mondiale de lutte contre le sida.

Il est composé, entre autres, de tubes de prélèvement, de seringues, de préservatifs masculin et féminin, du coton absorbant, de l'alcool, etc.

Ce don comprend également du matériel aratoire (houes, pelles, chapeaux en bambou tressé... ) nécessaire pour les activités génératrices de revenus des femmes.

Selon le coordonnateur des programmes de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le Sida (Opdas)-Congo, ce don permettra de relancer des activités au niveau des centres des femmes et des filles construits dans quatre départements du pays. Ces centres, en effet, connaissent une baisse d'activités due aux difficultés financières.

« Ce genre d'actes de solidarité et de générosité de grandes envergures consistant à sortir les femmes et les filles de l'ignorance et de l'exposition à toutes sortes de risques, sont des faits marquants de l'histoire qui élèvent les femmes et les hommes qui les rendent possibles.

Nous invitons des partenaires et autres organisations à participer à ces activités, en apportant à ces centres un appui multiforme », a lancé le Dr Benjamin Atipo.

Les centres des femmes et des filles construits à Gamboma, Ewo, Kinkala et Sibiti sont un service public qui vise à contribuer à la réduction de la vulnérabilité au VIH/sida à travers des loisirs, l'information, la formation, la documentation, la prise en charge paramédicale et psychosociale des personnes vivant avec cette maladie.

Le coordonnateur de l'Opdas-Congo a aussi rappelé de nombreuses actions menées en collaboration avec le ministère de la Santé ainsi que le Conseil national de lutte contre le sida et les épidémies pour renforcer la réponse nationale à la pandémie du VIH.

Après avoir salué « la bonne marche » de la coopération sino-congolaise, la ministre de la Santé et de la population a remercié le gouvernement chinois pour son appui au peuple congolais dans divers domaines.

Pour sa part, l'ambassadeur Xia Huang a saisi cette opportunité pour louer les efforts de l'épouse du chef de l'Etat, engagée depuis des années dans la lutte contre le sida.

Il a, en outre, renouvelé la volonté de son pays d'accompagner la Fondation Congo Assistance dans la réalisation de certains projets d'importance sociale.

A noter que le Congo et la République populaire de Chine disposent d'excellentes relations de coopération et d'amitié scellées depuis 1964.

Cette coopération s'illustre non seulement par des échanges économiques entre les deux pays, mais aussi par la mise en œuvre d'importants projets.

En quelques années, l'infection par le VIH et le sida est devenue une des causes majeures de décès à travers le monde et constitue, aujourd'hui, dans de nombreux pays, la première cause de mortalité des jeunes et adultes.

La journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année, est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre cette pandémie, où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont conduites.