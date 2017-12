Congo-Brazzaville: Rémy Ayayos Ikounga fait ses adieux à l'AC Léopards

Les avocats de l'ex-ministre et opposant André Okombi Salissa, inculpé depuis près d'un an pour… Plus »

Avec ce club, il a disputé plus de soixante-dix matches de compétitions africaines avec pour bilan : trente victoires, dix-sept nuls et vingt-six défaites. Les résultats parlent d'eux-mêmes.

Rémy Ayayos Ikounga a gagné seize trophées dont quinze au niveau national, sans compter la super coupe du Congo. Les Léopards messieurs ont été quatre fois champions nationaux (2012,2013, 2016 et 2017) et cinq fois vainqueurs de la coupe nationale (2009, 2011, 2013, 2016 et 2017).

Mais ce genre de décisions, on ne les prend pas facilement », a-t-il avoué, promettant qu'en dehors du football, il continuera à oeuvrer dans le domaine social et humanitaire.

Je n'ai plus la force et l'engouement nécessaires pour livrer encore de grandes batailles. Je peux même dire même ma santé a pris un coup.

« Vous savez que neuf saisons durant, j'ai tout donné à l'AC Léopards et au football congolais et même prétentieusement, je peux dire africain.

Il a, par ailleurs, reconnu qu'il ne dispose plus de force et d'engouement nécessaires pour relever les prochains défis qui se présenteront aux Fauves du Niari.

Quant à moi, je peux dire aux supporters de l'AC Léopards que je reste un des leurs et qu'à tout moment, mon soutien ne leur manquera jamais », a-t-il souligné, avant de souhaiter bon vent au comité de gestion qui, selon lui, se montrera à la hauteur de sa tâche et de sa mission.

Le dirigeant sportif congolais qui a plus joué des matches de la coupe d'Afrique a ajouté, plus loin : « Cela est une gageur mais c'est un impératif puisque nous avons la coupe d'Afrique à préparer. Le comité de gestion a une tâche ardue mais je suis sûr qu'il se montrera à la hauteur de celle-ci ».

Et à l'issue de nos échanges, j'ai pensé, pour rattraper déjà le temps perdu par rapport à la saison que nous amorçons, de réunir bien que difficilement (mais nous avons pu le faire grâce à l'apport de mes soutiens et de mes réseaux) la somme de cinquante millions de francs CFA que nous mettons à la disposition du comité de gestion qui sera mis en place pour que l'AC Léopards commence déjà sa saison sportive », a-t-il expliqué, au terme de la rencontre.

Les cinquante millions, qui constituent la preuve de son attachement à ce club, permettront au comité de gestion de régler les problèmes les plus urgents, à savoir regrouper tous les joueurs et le staff technique pour la reprise immédiate des entraînements.

