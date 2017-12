Congo-Kinshasa: Alternance démocratique - Le Rassemblement promet de poursuivre le combat

«La marche, pour nous était une occasion de démontrer que le régime Kabila est un régime de dictature qui n'entend point céder et qui veut s'imposer par la force, nous imposer des lois liberticides comme la loi électorale par des menaces, des billets de banque et par le répression.

Parmi ceux-là, je cite notre président interfédéral au Kasaï Oriental Me John Mbombo, qui a été enlevé, tabassé, torturé et les creuseurs l'ont trouvé presqu'inanimé dans un ravin.

«Je salue le courage et l'héroïsme de tous les compatriotes qui, à travers le pays, ont manifesté en réponse à l'appel du Rassemblement et de certains mouvements citoyens.

Sur l'ensemble du territoire, on a dénoncé un mort et plusieurs interpellations, dont certains ténors du Rassop. Malgré cette répression, le Rassop promet de ne pas lâcher prise. Il attend poursuivre son combat pour l'alternance démocratique.

Une fois de plus, la majorité au pouvoir a réprimé de la manière la plus forte la marche organisée, jeudi dernier, par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement (Rassop).

