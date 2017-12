Congo-Kinshasa: Une loi électorale pour exclure intentionnellement Katumbi

En Afrique, seule la Namibie a expérimenté la machine à voter avec un nombre de 900 000 électeurs. Ce qui ne représente qu'un quartier de la ville de Kinshasa. Et la Namibie a consacré plus de six mois, voire, plus, pour expliquer l'utilisation de la fameuse machine à voter.

« Le seuil porte simultanément atteinte au principe constitutionnel de la liberté reconnue aux partis politiques en ce que chaque parti politique, petit ou grand soit-il, peut concourir à la conquête du pouvoir par voie de suffrage ainsi que la Charte africaine de la démocratie et de bonne gouvernance et pour les élections transparentes qui interdit la modification des règles de jeu pendant le déroulement d'instance », a-t-il souligné.

De son avis, du reste, partagé par l'ensemble de l'Opposition, le seuil a pour, entre autres inconvénients, d'influer sur les résultats et d'occasionner une compétition malsaine et une tricherie en règle.

Du coup, Moïse Katumbi et bien d'autres acteurs de l'Opposition liés par des procédures judiciaires risquent d'être écartés d'office de la course présidentielle.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.