Ile Maurice: Central Electricity Board - Une charge abandonnée contre Shiam Thannoo

Notons que le CEB est représenté au comité disciplinaire par Me Ravind Chetty, SC, Leela Poonoosamy Padiachy Maraye, Legal Adviser, et Vijay Gopeechund, directeur des ressources humaines. La balle est désormais dans leur camp.

Celui-ci a même fait part d'une discrimination entre les high et low profile cases. Dans la foulée, il a réclamé l'avis de Me Ravind Chetty dans cette affaire.

Me Désiré Basset s'est appuyé sur deux cas qui ont donné gain de cause à l'employé en Cour suprême. Notamment l'affaire Heenaye contre le CEB ici, et l'affaire West London Mental Health NHS Trust contre Chhabra en Angleterre.

