Comores: Dijon - Wesley Saïd vise d'abord le maintien

Dijon et Wesley Saïd sont aux anges. En ouverture de la 16ème journée de Ligue 1, le Comoriens et son équipe ont réussi à l'emporter contre les Girondins de Bordeaux (3-2), bien que menés 2-1 à la pause.

Un succès mérité tant les Dijonnais ont été séduisants. Auteur du troisième but de son équipe, Saïd pense d'abord au maintien.

« On a les 3 points, c'est le plus important. On a une grosse force de caractère, on est déterminé pour assurer le maintien. Et après on verra si on peut regarder autre chose », a réagi l'ancien Rennais au micro de Canal+ Sport.