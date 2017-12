Congo-Brazzaville: Brazzaville - Le maire central veut privilégier les besoins prioritaires

Les avocats de l'ex-ministre et opposant André Okombi Salissa, inculpé depuis près d'un an pour… Plus »

Ce programme en milieu urbain avait favorisé la construction, dans les années 2000, des passerelles, toilettes publiques et le réhabilitation des écoles, marchés publics et centres de santé intégrés.

Pour stimuler la fluidité dans les déplacements, le maire de Brazzaville a promis de mobiliser des engins pour boucher les mares d'eau et niveler les rues et avenues secondaires afin de désengorger la circulation routière.

J'avais visité une érosion et demander aux citadins riverains de se cotiser et ils l'ont fait, voilà des initiatives à suivre ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.