Congo-Kinshasa: L'Acaj et le BCNUDH dénoncent le rétrécissement de l'espace démocratique

Tout en condamnant la répression répétée des manifestations pour laquelle elle demande aux autorités congolaises d'y mettre fin, l'Acaj « exige une enquête judiciaire indépendante et impartiale pour toutes les répressions des manifestations » et plaide en même temps pour « des poursuites judiciaires contre les responsables de la police qui ont violé les droits fondamentaux reconnus aux citoyens ».

« Les militaires et policiers ont fait l'usage excessif de gaz lacrymogènes et des armes à balles réelles contre des manifestants"allant même jusqu'à poursuivre ceux d'entre eux qui" s'étaient réfugiés dans des résidences des particuliers », a indiqué le président de l'Acaj, Georges Kapiamba.

L'association de défense des droits de l'homme a dressé le bilan de 235 personnes arrêtées et 78 blessées dont quinze graves. À ce jour, toujours d'après cette ONG, 82 personnes ont été libérées et 153 sont encore détenues arbitrairement.

En effet, pour l'ONG, les choses sont un peu plus sérieuses que les « quelques arrestations » et les « deux voitures brulées », selon le bilan officiel établi à chaud, sans forcément prendre en compte tous les contours de l'évènement.

