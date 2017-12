Congo-Kinshasa: Agressions contre des journalistes - Le régulateur appelle à une enquête pour appréhender les auteurs

Notons qu'un groupe d'hommes se réclamant de la police a agressé des journalistes et ravi leurs téléphones et autres matériels de travail, le 30 novembre dernier, alors que ceux-ci devaient couvrir la conférence de presse des avocats de l'ancien ministre André Okombi Salissa, dans la salle de conférence du journal La Semaine Africaine.

Le Conseil a, en outre, lancé un appel aux professionnels de l'information et de la communication à observer le calme et s'est engagé « à assurer un suivi méthodique de cette situation jusqu'à son terme ».

Aussi a-t-il exhorté « les services compétents de la police à diligenter une enquête appropriée en vue d'identifier et d'appréhender les auteurs et complices de ces violences et voies de fait, et à tout mettre en œuvre pour restituer le matériel confisqué aux ayants droit par le truchement du Conseil ».

