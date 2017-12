Ile Maurice: Porlwi by Nature - Le trésor caché d'une ruelle sans nom

Associé à l'hôpital militaire adjacent, ce lieu est emblématique de la lutte contre les épidémies de malaria et de choléra des années 1850 et 1860 qui déciment près de 20 % de la population.»

La documentation affichée indique que Ratsitatane, prince malgache exilé à Maurice, y est incarcéré et s'en évade en 1822. «Cet espace est reconverti en hôpital civil d'une capacité de 270 lits après des travaux entrepris entre 1854 et 1862.

Le tout est adossé à «l'un des plus vieux murs de Port-Louis», a affirmé Astrid Dalais, directrice du festival Porlwi by Nature, lors de sa présentation de la manifestation. Il s'agit de l'un des murs de l'ancien store de l'hôpital militaire.

Il s'agit de L'Escalier Rouge, imaginé par l'architecte et plasticien Oliver Maingard. Particularité de l'oeuvre : elle va rester après la clôture de Porlwi by Nature.

En plus d'avoir trouvé un nom, cette ruelle, ombragée le jour et sombre la nuit, a désormais une installation tout à la fois écologique, artistique et urbaniste.

C'est le festival Porlwi by Nature - qui dure jusqu'à demain minuit - qui a ainsi baptisé la ruelle faisant face au Grenier et bordée par les deux structures de l'hôpital militaire.

