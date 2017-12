Sénégal: Les femmes s'organisent contre les mutilations génitales

Les techniciens sénégalais Abdourahmane Ndiaye dit Adidas et Cheiklh Sarr ont été… Plus »

Dans le nord, cette prévalence est de 31 % chez les jeunes femmes de plus 15 ans et 22 % chez les moins de 15 ans.

Au Sénégal, on a dépassé la période où celles qui parlent d'excision étaient traînées dans la boue. Molly Melching n'est plus victime d'injures dans les rues de Malicounda, dans la zone de Mbour.

Au bureau de l'Ong Tostan, sis à Nord Foire à Dakar, les actrices se gardent de crier victoire après plus de 20 ans sur le terrain de la sensibilisation. Ce lundi 28 août 2017, la fondatrice et directrice exécutive de Tostan, l'Américaine Molly Melching transmet une passion débordante.

Depuis trois ans, elles organisent des séances de causerie, des visites à domicile et le porte-à-porte pour échanger sur les pratiques qui hypothèquent l'avenir des jeunes filles dans la région de Kolda. Adama Lajo Diallo âgée de 20 ans et Salimata Bâ 18 ans étaient en première ligne dans la croisade contre ces fléaux.

La cour de sa maison est leur quartier général. Depuis trois ans, elles ont pris leur destin en main. Elles mènent une campagne tambours battants contre les grossesses précoces et les mariages précoces et les mutilations génitales. Leurs armes, ce sont les mots.

Au Sénégal, l'excision recule sur fond de mobilisation des victimes et des Ong Les principales victimes de l'excision sont en première ligne dans la sensibilisation pour l'abandon de cette pratique qui a des conséquences néfastes sur la santé génitale et la santé de la fille tout court.

