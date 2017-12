Ile Maurice: Tourisme intérieur - «Six «places to be»

L'établissement est aussi doté d'un café et il organise de temps à autre des animations comme le Summer Market qui se tiendra le week-end prochain et où vous pourrez tomber sur de surprenantes idées cadeaux pour Noël.

Si le Nord vous dit, ce petit hôtel de 18 chambres avec lit à baldaquin et jacuzzi extérieur, situé à Péreybère, est une option non négligeable. Entre un «bed & breakfast» ou une nuitée en demi-pension, le choix est, bien entendu, vôtre.

On reste dans le Sud. Nativ Lodge & Spa figure dans le Top 5 lorsqu'il s'agit de bonnes adresses culturelles où il est également possible de gîter le temps d'un weekend mémorable.

Sinon, le domaine regorge de coins à visiter comme la distillerie, la serre d'anthurium, la maison de la vanille et, pour le plaisir des tout petits, la ferme où coha bitent des paons, des lapins, des poules, des canards, des singes et des moutons.

Pas de panique, nous avons sélectionné six hébergements qui ont la cote auprès des Mauriciens qui les ont testés. Le tarif pour une nuitée en demi-pension, en couple, oscille entre Rs 3 000 et Rs 4 000.

