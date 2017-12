Tunisie: Liste des sites de production déclarés zones militaires interdites

Cet arrêté prend effet à compter de la publication de l'arrêté et jusqu'à la fin des causes qui les justifient.

Les installations inscrites sur la liste des sites déclarés zones militaires interdites sont comme suit :

Gabès :

- Périmètres de la vanne de distribution de pétrole à Boulahbal,

- Centre de traitement de gaz à Oum Echiah.

Kébili :

- Périmètres de la vanne de distribution de pétrole à El-Argoub,

- Centre de traitement de gaz à Franig,

- Périmètres de la vanne de distribution de pétrole à El-Kalaâ,

- Centre de traitement et de stockage à Baguel,

- Centre de traitement et de stockage à Tarfa,

- Périmètres de la vanne de distribution de pétrole au point kilométrique n°631,

- Périmètres de la vanne de distribution de pétrole au point kilométrique n°597.

Tataouine :

- Station de pompage d'El-Kamour.

Cet arrêté s'appuie sur le décret présidentiel n° 2017-90 du 3 juillet 2017 portant proclamation des sites de production et des installations sensibles et vitales, zones militaires interdites.

En vertu de ce décret présidentiel, les sites de production et les installations sensibles et vitales ainsi que les régions avoisinantes sont déclarés zones militaires interdites tout au long de l'installation des unités militaires en vue de les sécuriser, et ce, à compter de la promulgation du présent décret présidentiel et jusqu'à la fin des causes qui les justifient.

D'après le même décret, les sites de production et les installations sensibles et vitales déclarés zones militaires interdites, ainsi que ses coordonnées, sont fixés par arrêté du ministre de la Défense nationale et du ministre concerné, après avis du Conseil national de sécurité.

La liste des zones militaires interdites est mise à jour chaque fois que de besoin, selon la même procédure de déclaration.

