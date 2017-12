Tunisie: Universitaires et chercheurs boycottent

L'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba) a annoncé le boycott des assises nationales de mise en œuvre de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévues les 2 et 3 décembre 2017 à Hammamet.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue vendredi à la TAP, Ijaba rejette les résultats qui seront issus de ces assises, appelant à instaurer un nouveau processus de réforme fondé sur une approche scientifique et participative.

Ijaba estime que l'opération de réforme ne doit pas s'effectuer d'une manière arbitraire après plus de six ans de son démarrage et l'exclusion de la majorité écrasante des professeurs universitaires et chercheurs de ce processus.

Ijaba refuse, lit-on de même source, d'approuver ce projet «plein de lacunes élaboré dans un cadre restreint sans aucun respect du principe de la démocratie participative».

Selon Ijaba, l'université tunisienne traverse, actuellement, une phase critique et souffre de manque de moyens, d'infrastructure et de ressources humaines qui ne constituent pas, selon le communiqué, une priorité pour l'Etat, estimant que le pays a plus que jamais besoin de soutenir l'université publique et d'un projet de réforme réel et radical qui permette de promouvoir l'institution universitaire à moyen et long terme.

Ijaba ne refuse pas le dialogue, ajoute le communiqué, un dialogue auquel elle avait appelé à maintes occasions et observé des mouvements de protestation pour y être associée.

L'Union rappelle qu'en 2015, elle avait soumis à la commission de l'éducation au sein de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) une étude complète sur les lacunes du système universitaire.