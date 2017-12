Tunisie: Le programme national de la propreté assure annuellement la collecte de 20% des déchets ménagers

Participant à un atelier dédié à l'évaluation des réalisations de ce programme, il a précisé que «le PNPEE, qui consiste essentiellement en l'appui aux municipalités et aux communes en matière de propreté et de collecte de déchets à travers la conclusion de marchés cadres d'un coût annuel de 25 millions de dinars, s'étalera sur trois ans et vise essentiellement à améliorer l'esthétique urbaine et la qualité de vie des citoyens».

«Ce programme vise à mettre en place des espaces verts dans les différentes régions du pays, à travers des interventions et des fonds publics mais aussi à travers le mécénat vert impliquant des partenaires privés souhaitant soutenir le travail municipal», a-t-il affirmé.

Interrogé sur les réalisations du programme durant l'année 2017, il a souligné que des appels d'offres ont été lancés, en matière de collecte des déchets ménagers et de balayage manuel, et ont permis d'engager plus de 700 ouvriers sur toute la République.

D'autres appels d'offres ont également eu lieu en matière de balayage mécanique, et les entreprises retenues dans le cadre de ces appels entameront bientôt leur activité.

«Des appels d'offres vont bientôt être lancés pour la collecte des gravats et des déchets de démolition afin de réduire leur impact sur l'environnement. Un système durable de gestion des gravats sera également mis en place», a-t-il précisé.

Le coordinateur du programme a, par ailleurs, précisé que le PNPEE a permis jusque-là de créer plusieurs espaces verts notamment dans les quartiers populaires dans certaines régions intérieures. Vingt conventions de mécénat vert ont été conclues dans ce sens .

M.Necib a, par ailleurs,fait savoir que «30 mille conteneurs de déchets ont été achetés, et 10 mille autres seront bientôt acquis pour appuyer les moyens d'intervention des municipalités.

«Pour l'année 2018, le programme ambitionne d'élargir davantage la portée de son appui avec des actions mieux ciblées et mieux coordonnées entre les différents acteurs et partenaires du programme.

Un programme de communication et de sensibilisation sera également mis en œuvre dans l'objectif de soutenir l'instauration d'une meilleure culture environnementale», a encore souligné le coordinateur général du programme.

L'année 2018 connaîtra également, le lancement par le ministère des Affaires locales et de l'Environnement, en partenariat avec la coopération allemande, d'un projet baptisé «L'école de propreté», qui consiste en la mise en place d'organismes de formation au profit des agents, techniciens et cadres opérant dans le domaine de la propreté.

Ces formations vont être dispensées, en premier lieu, dans le Grand-Tunis, en attendant d'être généralisées au reste du territoire.

L'ambition est d'imposer, dans une étape ultérieure, la formation dans ce domaine comme critère déterminant des évolutions professionnelles», a-t-il aussi mentionné.