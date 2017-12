Cote d'Ivoire: MTN ligue1 - Gagnoa souverain sur sa nouvelle pelouse, Bouaké intraitable au stade de la paix

L'ancien international ivoirien, Didier Drogba, a décidé de s'investir dans le football local. Et ce,… Plus »

Pourtant au coude à coude par deux fois, d'abord après 15 minutes de jeu (1-1), puis (2-2) à cinq minutes de la fin de la rencontre, les joueurs de la cité du « Gôh » sans doute revigoré par la pelouse « new look » offerte par la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, vont hisser le niveau du jeu et contraindre les « Oyés » vers une défaite inattendue (4-2).

Les premiers résultats de la 8è journée de la Mtn Ligue1 viennent de livrer leurs verdicts. Et contre toute attente, ce sont les vert et rouge qui payent le lourd tribut du réalisme des protégés du président Diabaté Yssouf, sur la pelouse rénovée du stade Biaka Boda de Gagnoa.

