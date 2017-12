Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - « La lutte contre le terrorisme demande des Forces spéciales »

interview

Monsieur le président, on arrive à la conclusion de ce sommet Union africaine-Union européenne avec beaucoup d'annonces et une annonce phare, en relation à cette question de la migration: la création d'une force d'intervention. Ça, c'est la solution immédiate et d'urgence. Mais comment résoudre le problème à sa racine ?

La question de la migration a été introduite en plus, à cause de la situation en Libye. Des solutions ont été proposées. Mais ce que j'aimerais dire de manière plus précise, c'est que la Côte d'Ivoire a commencé à faire ce qui a été demandé. Nous avons, depuis 2015, rapatrié près de 1 000 Ivoiriens, ces trois dernières semaines. Avant même que le film de CNN ne passe, nous avions pris la décision de faire rentrer 550 Ivoiriens de Libye. Au total, d'ici le mois de mars, nous aurons fait rentrer 1500 Ivoiriens sur les 4 000 qui sont en Libye. Et les autres, nous sommes prêts à les faire rentrer quand ils le voudront. Nous condamnons ce qui se passe. Je l'ai dit, c'est choquant. C'est inacceptable, c'est ignoble. Maintenant, nous devons prendre nos responsabilités, aussi bien au niveau des Etats que des institutions.

Au-delà de la Côte d'Ivoire, tous les pays africains, pour la plupart, ont des croissances économiques importantes. Et malgré cette prospérité, les Africains en général continuent à aller chercher ailleurs du bien-être et de la richesse. Est-ce qu'il y a un problème de redistribution de cette richesse de la croissance économique ?

Chaque pays a sa particularité. En Côte d'Ivoire nous essayons, non seulement que la croissance soit inclusive, nous investissons dans l'éducation, dans la santé, nous améliorons les conditions de vie des paysans, nous investissons dans les infrastructures... Alors, je suis préoccupé par ce qui se passe en Côte d'Ivoire et surtout par rapport aux Ivoiriens. Sur cela, nous avons commencé à donner le maximum d'informations à nos jeunes. Egalement, essayé de traquer les passeurs et de les mettre en prison, parce qu'il y a des gens qui en font un commerce. Ceci est inacceptable. Quant aux raisons, elles sont diverses. Et la migration normale n'est pas quelque chose d'interdit. C'est d'ailleurs une très bonne chose pour le monde en général. Et la Côte d'Ivoire est en l'exemple.

L'Union européenne bloque les migrants en Libye ?

Oui, mais vous savez, ce que l'Union européenne fait concerne l'Union européenne.