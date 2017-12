Cameroun: Groupement Balengou - Le chef de terre prend le pouls.

Ils se sont étendus sur les défis et les enjeux pour son développement, qui sonneront le glas de ses lendemains encore plus radieux.

Le représentant du roi et une élite ont pris la parole avant pour présenter Balengou, circonscrit sur 91 km2et où ils vivent plus de 12 000 âmes.

Le chef de terre a souligné et ce pour féliciter le peuple Balengou, des efforts consentis pour la préservation du patrimoine matérielle et immatérielle du terroir. Non sans oublier de souhaiter prompt rétablissement à S.M Tchienkoua Hapi Marcellin, roi des Balengou.

Là, l'autorité administrative et les populations ont fait bloc pour la sauvegarde de la paix. Pour le Sous-préfet, il faut taire de querelles intestines et se mettre résolument au travail, seul gage de rayonnement du groupement.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.