Cameroun: Fecafoot - Un contrat entre copains et coquins

Je n'ai pas choisi d'exercer ce métier parce que je veux être riche. Donc, je me contente de ce qui me revient justement", indiquait IVO CHI, l´autre jour.

Il se trouve surtout que Smarts Sports Management et Utopia Group sont deux agences spécialisées dans le management et le marketing sportif qui travaillent la main dans la main.

IL se trouve que Me Dieudonné Happi, président du comité de normalisation est non seulement son avocat, mais que son fils Wilfried Happi et son agence Utopia Group gèrent les carrières de Samuel Etoo, comme de bien d´autres stars africaines de football: Gaëlle Enganamouit, Jean II Makoun, Vincent Aboubakar, entre autres.

Le bât blesse de plein fouet lorsqu´on sait que le comité de normalisation, composé d´imminents juristes, accepte de se mettre hors la loi, au point d´exposer le Cameroun à des éventuelles sanctions de la part de la FIFA et de la CAF. Simple inadvertance ou pure affaire de copains et de coquins ?

