Cameroun: Me Christian Dudieu Djomga offre 1300 ouvrages à la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats

La vitesse à laquelle va la Science aujourd'hui, exige que tout expert, notamment dans le secteur du Droit, attache du prix à la formation continue. Toute chose qui entre autres, explique le don d'ouvrages que Me Christian Dudieu Djomga, a fait à la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, laquelle était alors représentée jeudi dernier à Yaoundé, par Me Daniel Ngos son président.

« Ce don constitue ma modeste contribution pour la formation continue des jeunes confrères dont le président Ngos Daniel a la lourde charge d'encadrer.

La propriété intellectuelle est considérée par la plupart des praticiens comme une matière ésotérique, réservée à des initiés », a déclaré Me Christaian Dudieu Djomga le donateur.

Et d'ajouter que les ouvrages ainsi offerts, constituent l'aboutissement d'un rêve, car en tant que praticien et pédagogue, il ne pouvait pas laisser inexploitée l'abondante moisson acquise au fil des dernières années dans les dossiers de propriété intellectuelle qu'il a gérés et les recherches entreprises pour ses enseignements universitaires.

Aussi Me Christain Dudieu Djomga a-t-il affirmé qu'il restait à l'entière disposition de la Fédération pour échanger avec ses membres au cours des rencontres qu'elle pourra tenir.

« Quand on a des ainés comme Maître Christian Dudieu Djomga qui nous suivent et qui répondent à nos sollicitations, cela ne peut être qu'un sentiment de fierté.

Notre rêve est de permettre aux jeunes avocats de comprendre la propriété intellectuelle, de s'en approprier et de pouvoir répondre avec des arguments valables lorsqu'ils sont sollicités dans ce domaine particulier.

Je pense que tout cela participe de notre formation continue », a en ce qui le concerne, déclaré joyeux, Me Daniel Ngos le président de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats.

Faut-il le signaler, le don de 1 300 ouvrages de Me Christian Dudieu Djomga, outre le Cameroun, échoit à d'autres pays. Il s'agit : du Benin, du Sénégal, du Mali, et de la Côte-d'Ivoire.

Pas à son premier essai, l'avocat, est à sa 5ème remise d'ouvrages du genre, après ceux offerts au barreaux du Togo, du Mali, du Cameroun et du Sénégal,

Maître Christian Dudieu Djomga est avocat spécialisé en Contentieux de la propriété intellectuelle, Conseil en propriété industrielle, Agréé Oapi, Mandataire Agréé Oapi, enseignant Associé dans des universités du Cameroun, et administrateur du cabinet Dudieu Avocats.

Immense tache qui ne l'empêche pas d'être auteur de plusieurs autres ouvrages traitant des questions de propriété intellectuelle.