Ouganda: Le président Museveni rassure sur sa santé

Depuis la chute de Robert Mugabe au Zimbabwe, certains présidents de la région se retrouvent en première ligne.

C'est le cas du président ougandais, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et qui fait face aux critiques ces derniers mois avec le projet de modification de la Constitution porté devant le Parlement qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2021.

Sujet de critiques mais aussi de rumeurs, dans un récent tweet, le président Museveni a évoqué son état de santé.

Dans un long tweet, le président ougandais se veut rassurant : « Vous n'avez jamais entendu dire que Museveni est malade et a été hospitalisé. Je n'ai pas le temps d'être malade. »

I have managed to make it to 73 years of age because I do not drink alcohol. I have been here for the last 30 years and all this time you have never heard that Museveni is sick and is hospitalised. I do not have time for sickness. pic.twitter.com/sTCe21v8da

Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) 1 décembre 2017

Un tweet qui n'est pas passé inaperçu. Tout comme son convoi lors de ses déplacements qui comporte toujours une ambulance. Des rumeurs lui prêtent des problèmes de diabète et de prostate.

Certains internautes affirment que ce message a pour unique objectif de soutenir le changement constitutionnel controversé qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2021.

Interrogé par al-Jazeera en avril dernier, Yoweri Museveni avait déclaré qu'un dictateur élu cinq fois devait être « un merveilleux dictateur ».

Un récent rapport d'International Crisis Group pointe le risque pour le pays de glisser dans la crise du fait notamment du désir apparent du président de se maintenir à la tête de l'Etat alors que « la gouvernance, la performance économique et la sécurité se détériorent ».

Yoweri Museveni est arrivé au pouvoir en 1986 par un coup d'Etat. A l'époque il affirmait que le problème en Afrique venait des « dirigeants qui veulent rester trop longtemps au pouvoir ».