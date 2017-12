Congo-Kinshasa: Daniel Safu - «Mon combat, c'est l'état de droit, la démocratie»

Libéré, Daniel Safu, malgré la consigne du patron de la police de Kinshasa de rester professionnel et de ne pas s'en prendre aux institutions de l'Etat sans quoi il pourrait à nouveau avoir à répondre de ses actes, reste lui plus déterminé que jamais à défendre ses idées.

« Les amis sont venus faire du bruit, du bruit en quantité. Il se sont ligués comme u nseul homme, en chantant, en criant pour réclamer ma libération... et c'est alors que le général a accepté de me libérer... seulement il m'a demandé de rester dans le contexte journalistique, de ne pas m'occuper de la politique, tout en me disant: tu peux critiquer mais sans porter atteinte aux autorités qui gèrent les institutions de l'Etat, notamment le chef de l'Etat, notamment le Premier ministre, notamment le Parlement ».

En RDC, Daniel Safu est libre. Ce journaliste et éditorialiste, signataire d'un manifeste citoyen qui demande le départ de Joseph Kabila avait été arrêté mercredi 28 novembre alors qu'il se trouvait à une terrasse de café avec un ami. Joint par RFI, Daniel Safu s'affirme plus déterminé que jamais à défendre ses idées.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

