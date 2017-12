Mali: Aminata, écolière déplacée du conflit, de Gao à Mopti

Les intimidations et les assassinats ciblés se poursuivent dans le centre du Mali. Un élu local a… Plus »

Pour Aminata, il est justement l'heure de reprendre le chemin de l'école Walindre, une des plus grosses de Mopti, qui accueille, depuis 2012, énormément d'enfants déplacés à cause du conflit.

« Les gens qui occupaient la ville tiraient des coups de feu, tout le temps. Mes parents avaient peur que je prenne une balle perdue. Alors je ne suis plus allée à l'école. On restait à la maison, on ne sortait pas », raconte-t-elle.

Aminata se promène tout sourire dans la petite cour et arrose le plant de coton que son père utilise pour fabriquer des pansements traditionnels. La vie à Mopti est bien plus douce que celle de Gao qu'elle a dû fuir, en 2013.

