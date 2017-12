Mauritanie: Libération des 5 proches des militaires exécutés en 1990

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye, a recommandé dimanche aux… Plus »

On n'arrête pas les gens comme ça et puis à minuit, on vous dit que vous êtes libre comme si de rien n'était. Nous pensons que ce n'est pas juste », a dénoncé Sarr Mamadou, président exécutif du FONADH en Mauritanie.

Les proches des militaires négro-mauritaniens, exécutés entre 1989 et 1991, réclament toujours justice. Ils demandent des enquêtes et des poursuites contre les responsables de ces exécutions.

En Mauritanie, trois femmes veuves et deux orphelins, membres de l'Organisation de veuves et orphelins de militaires négro-mauritaniens, ont été relâchés, ce dimanche matin 3 décembre, à Kaédi, dans le sud du pays, après avoir passé cinq jours en détention.

