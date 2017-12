Cela fait un an que la « nouvelle Gambie » est née. Le 2 décembre 2016, les résultats… Plus »

Certes, l'on peut comprendre que le nouveau président a besoin de temps pour dessoucher l'économie des racines du système de Yayah Jammeh bâti sur le narcotrafic, les contrebandes de toutes sortes et la corruption et créer de nouvelles conditions attractives pour les investissements. Mais, il reste que le peuple s'impatiente, tenaillé par la faim suite aux 22 ans de prédation de l'ancien régime.

En effet, le changement politique intervenu il y a un an, ne semble pas avoir de répondant au niveau économique, au point d'impacter les conditions de vie des Gambiens en proie aux affres de la précarité et de la pauvreté.

Une attitude qui, non seulement, participe de la stabilité de son pouvoir, mais constitue aussi un facteur favorable à la réconciliation nationale. Enfin, l'on peut saluer les trois signaux forts envoyés par le président Barrow, notamment l'élargissement des prisonniers politiques, le changement de nom du pays en le délestant du qualificatif « islamique », et le retour de la Gambie à la Cour pénale internationale (CPI).

Comme acquis toujours à mettre à l'actif du nouvel homme fort de Banjul, l'on retiendra qu'il s'est abstenu, en dehors du gel des biens de l'ancien président en exil doré en Guinée équatoriale portant sur plus d'une centaine de propriétés foncières, 88 comptes en banque et 14 entreprises, de toute chasse aux sorcières contre les dignitaires de l'ancien régime.

Une nouvelle ère venait ainsi de s'ouvrir en Gambie, avec de nombreux et grands espoirs. La question que l'on est en droit de se poser, un an après, est celle de savoir si Adama Barrow a satisfait les attentes des populations. Dans un premier temps, force est de constater que la cote de popularité de l'homme n'a pas faibli.

