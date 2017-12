Afrique: ICASA, une conférence pour faire reculer le SIDA sur le continent

Vingt ans après la Conférence internationale sur le Sida, ICASA revient à Abidjan et va faire une… Plus »

L'ICASA, la Conférence internationale de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, se tient du 4 au 9 décembre en Côte d'Ivoire. C'est le grand rendez-vous du continent consacré à la lutte contre le VIH. 10 000 délégués sont attendus, et parmi les intervenants, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONUSIDA, ou encore la Dr Matshidiso Moeti, du Botswana, qui dirige la branche africaine de l'OMS. Le thème de la conférence : « L'Afrique : une approche différente vers la fin du sida ».

Stakeholders urged to invest on HIV prevention.

