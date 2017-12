Burkina Faso: Le Prix Africain du Jeune Entrepreneur sera baptisé Prix Africain Appolinaire Compaore du Jeune Entrepreneur

« La Révolution bolchévique de 1917 : leçons et perspectives pour les luttes… Plus »

Ce Prix Africain du Jeune Entrepreneur récompense le Leadership et la constance d'un engagement consenti par des entrepreneurs africains qui ont bâti des entreprises consolidantes et dynamiques en terre africaine.

Confidentiel Afrique est en possession du Procès verbal des opérations de vote en date du 17 octobre 2017 et certifié par Jamal BOURRA, Docteur en droit et huissier de justice sis au Quartier Liberté ( 77 Rue de Farhat Hachad Casablanca- Maroc ).

Confidentiel Afrique l'avait annoncé dans une édition précédente datée le 19 octobre 2017. L'homme d'affaires et entrepreneur burkinabé Appolinaire Compaoré avait remporté haut la main le Prix Africain du Jeune Entrepreneur au Maroc le 17 octobre dernier devant des personnalités africaines de renom en lice pour ce même Prix dont entre autres, le milliardaire nigérian Aliko Dangote, l'entrepreneur sénégalais Yérim SOW, l'ancien premier ministre du Mali, Cheikh Modibo DIARRA, l'ivoirien Marcel Zadi KESSY. Après recensement et dépouillement des votes, le jury composé de M. Koffi Kouadio, de M. JOHN GBAKOUI, Mme Congo Rakiatou et de M. Koffi Konan Claude, a donné son verdict.

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.