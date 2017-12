Cote d'Ivoire: Didier Drogba s'engage dans un autre combat - Mettre fin à la traite des migrants

L'appel de ces jeunes et de Didier Drogba qui était aux côtés du ministre Sidi Touré, a été entendu, puisque les Chefs d'Etat, à la fin de leurs travaux, ont adopté un certain nombre de mesures visant à répondre aux préoccupations de la jeunesse.

Face à une jeunesse africaine (720 millions de moins de 25 ans) qui perd espoir et migre en Europe, bien souvent dans des conditions illégales et dramatiques ou menaçant la stabilité et la paix par des révoltes intempestives contre les pouvoirs en place, l'Ue et l'Ua ont voulu donner, en choisissant ce thème, une nouvelle impulsion dans leur partenariat devant aboutir à des solutions durables pour cette frange de la population.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.