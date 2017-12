Afrique: Une nouvelle approche vers la fin du SIDA

Photo: Daily News

Stakeholders urged to invest on HIV prevention.

A Vancouver au Canada en 1996, la trithérapie a été inaugurée pour donner de l'espoir aux malades du Sida. Une année après, en 1997, en Côte d'Ivoire où se tenait la 10è édition de la Conférence internationale sur le Sida en Afrique et les Maladies sexuellement transmissibles, (ICASA), un appel va marquer les esprits grâce à l'implication forte des décideurs notamment des Présidents Aimé Henri Konan Bédié, Jacques Chirac et Blaise Compaoré, respectivement chefs d'Etat de Côte d'Ivoire, de France et du Burkina Faso.

Cet appel était relatif à l'introduction de ARV en Afrique subsaharienne, et venait comme une réponse à cette phrase forte : « Les médicaments sont au Nord et les malades au Sud ».

Que recouvre et quelle compréhension doit avoir du thème ambitieux de la 19è Conférence ? D'une part le renforcement des engagements des communautés et des leaders afin d'impulser l'accélération de la riposte qui permettrai de conduire les pays à l'élimination du Sida en 2030 Après avoir relevé l'un des nouveaux défis, qui porte sur l'accélération de la réponse au sida pour atteindre les 90 90 90. Avec la réponse au Sida qui est multisectorielle, les chercheurs, les communautaires et les leaders devront conjuguer leurs efforts pour en plus des traitements et des outils pour les patients puis les financements, revaloriser la perception que la société a des malades du sida. Qui depuis lurette n'est plus une maladie de la honte mais l'une des maladies avec laquelle on vieillit comme certaines maladies associées au sida telles la tuberculose et les hépatites (B et C ), si on se fait bien suivre t tôt et qu'on ai un patient avec une hygiène de vie.

Il faut donc d'autre part combattre la stigmatisation et/ ou la discrimination. En Côte d'Ivoire environ 40% des personnes vivant avec le Sida, ont subi une expérience de stigmatisation ou de discrimination en 2016. Aujourd'hui, il faut démédicaliser le traitement du VIH, recommande le Pr Serge Eholié, spécialiste du sida et des maladies associées. La question importante pour lui, est de revoir la façon dont la société perçoit les personnes vivant avec le VIH, comment est-elle disposée à les accompagner dans leur nouvelle vie ?

Il faut amener les autres membres de la communauté à comprendre que le Sida est une maladie comme une autre. La nouvelle approche de l'Afrique vers la fin du Sida, c'est à la fois comment faire pour que le plaidoyer des laboratoires, des leaders institutionnels, les leçons apprises de la lutte contre le VIH, ne soit pas annihilé par le culte des stéréotypes culturels, des stigmatisations et des discriminations ? Le traitement du sida pour être efficient doit donc tenir compte de l'environnement et du milieu de vie du patient et le médecin traitant ne pas perdre de vue ces réalités.

Il doit alors être doublé d'un psychologue, pour encourager convaincre les malades à fréquenter les services de santé et surtout à accepter le dépistage volontaire. Car les Hépatites non associées au sida tuent plus que le sida. L'hépatite C affecte 30 à 40 millions de personnes avec un taux de prévalence de 1% contre 10% pour l'hépatite B qui touche plus les hommes et que les femmes.