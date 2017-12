Maroc: Mondial 2018 /Maroc-Espagne - Au-delà du simple enjeu footballistique

A l'issue du tirage au sort du Mondial 2018 qui s'est déroulé à Moscou le 1er décembre, le Maroc, qui n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis 1998, a hérité de deux équipes de rang avec l'Espagne et le Portugal.

Les Lions de l'Atlas débuteront leur tournoi face à l'Iran. Le Maroc se confrontera au Portugal et à l'Espagne. L'affrontement entre les Lions de l'Atlas et la Roja sera un peu particulier pour le peuple marocain.

S'ils ne se sont jamais affrontés en phase finale, le Maroc et l'Espagne ont une riche histoire commune. Ceuta et Melilla constituent la plus petite frontière terrestre du monde. Revendiquées par le royaume chérifien, ces deux enclaves apparaissent comme un vestige des temps coloniaux. Les deux pays, également opposés sur la question brûlante du Sahara occidental, tentent néanmoins de s'entendre pour juguler une galopante immigration clandestine.

Le quotidien français Le Monde souligne que, Depuis soixante ans, le Maroc revendique ces deux enclaves qu'il considère comme des vestiges de la colonisation. Situées sur une route migratoire de plus en plus fréquentée, ces deux enclaves sont les portes de l'Europe pour tous les migrants qui privilégient la route de Gibraltar. Le Maroc, dont les méthodes de répression sont plus dures, est indispensable à l'Espagne si elle veut stopper les migrants avant qu'ils ne commencent à escalader les grillages de barbelés aux lames tranchantes, hauts de six mètres.