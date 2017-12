Cote d'Ivoire: Défense des droits des artistes musiciens - Le Samci, un vrai outil de lutte est lancé

Je suis ravi que la part belle de la direction du Samci soit accordée aux femmes. Car, elles représentent plus de la moitié de la population mondial. Et je peux vous dire que si vous n'associez pas ceux qui sont majoritaire, vous avez de grandes chances d'échouer. Je reste donc convaincu que nous n'échouerons pas », a-t-il conclu.

« Maintenant que nous avons lancé officiellement le syndicat, nous allons le présenter à notre ministre de la Culture et de la Francophonie, intensifier la sensibilisation, rencontré le Burida et tous les partenaires des artistes musiciens de Côte d'Ivoire ».

Nous sommes à l'heure de l'équilibre des genres. Le temps est arrivé pour que la femme revendique sa place dans la société. Etre là où les décisions se prennent et non s'appliquent », a-t-elle expliqué avant de donner les grands axes des actions à venir.

« Et depuis, petit à petit, nous avons réussi à mettre sur pied le Samci. Il y a quatre grands organes : l'Assemblée général, le Conseil syndical, le Bureau syndical et le Conseil des sages. Ainsi que des commissions techniques.

Sans pour autant flancher sur les questions qui mettent en péril nos vies et celles de nos familles. Le Samci est donc là pour rappeler à tous, que la musique est certes un art, mais avant tout, un métier. Et un métier, ça doit être respecté. C'est pourquoi j'appelle tous les artistes musiciens à la mobilisation », a-t-elle annoncé les couleurs.

Créé le 8 avril 2017 et affilié à la Fédération internationale des musiciens (Fim), le Samci se veut un instrument de lutte pour la défense des droits des artistes musiciens, leurs intérêts sociaux et économiques et pour l'amélioration de leurs conditions de vie.

