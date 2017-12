Congo-Kinshasa: Standard - Avec Ndongala, sans Paul-José Mpoku face à l'Antwerp

En RDC, Daniel Safu est libre. Ce journaliste et éditorialiste, signataire d'un manifeste citoyen qui demande le… Plus »

Et bonne nouvelle pour les Rouches. L'infirmerie du standard se vide un peu. Si Merveille Bokadi (Ligaments croisés) est toujours absent, Ricardo Sa Pinto peut compter sur le retour Dieumerci Ndongala. Pour rappel, Paul-José Mpoku est suspendu pour avoir reçu, contre Genk son cinquième carton jaune de la saison. Uche Agbo et Luis Pedro Cavanda sont sous la menace d'une suspension pour le même motif.

Boostés par leur apparition dans le Top 6 le week-end dernier et par leur qualification face à Anderlecht mercredi en Coupe, les Rouches veulent poursuivre sur leur lancée. Face à l'Antwerp, qui n'a signé qu'une seule victoire lors de ses cinq derniers déplacements en championnat, il faudra montrer beaucoup de solidarité et d'engagement.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.