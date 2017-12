Maroc: Mondial 2018 - Fouad Chafik « C'est difficile mais jouable »

Le tirage au sort pour le Mondial 2018 a livré son verdict, vendredi dernier à Moscou. Le Maroc se retrouve ainsi face à deux équipes féroces que sont l'Espagne et le Portugal.

« C'est difficile mais jouable. On est conscients de nos qualités, on a un bon groupe et un staff technique qui fait du très bon travail depuis son arrivée à la tête de la sélection. Le Maroc est le seul pays de la zone Afrique à n'avoir pris aucun but pendant la phase éliminatoire, dans un groupe pourtant très relevé, avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Gabon. Il ne faut pas avoir de complexes. C'est un groupe assez relevé, bien sûr, mais le Maroc peut compter sur un bon groupe, avec un excellent état d'esprit », confié Fouad Chafik au micro de nos confrères de football365.

Les Lions de l'Atlas joueront leur premier match contre l'Iran -le 15 juin- dans le cadre du groupe B que certains qualifient déjà de « groupe de la mort ». Le match face à l'Iran fait en effet figure de rendez-vous décisif et crucial dans l'optique d'une éventuelle qualification pour les 8es de finale de du Mondial 2018.

« Ce premier match sera primordial. Si on le gagne, on abordera la suite en bonne position. Il ne faudra pas se louper,» poursuit le défenseur de Dijon.

Le reste du programme des Marocains au Mondial 2018 s'annonce donc délicat avec une opposition contre le Portugal. Les hommes d'Hervé Renard joueront le Portugal à Moscou. Les « Lions de l'Atlas » n'auront donc pas le droit à l'erreur pour renverser une de ces deux grandes nations du football et se qualifier ainsi pour les huitièmes de finale.

« On l'a vu lors du dernier Euro, où le Portugal n'a fait pratiquement que des nuls jusqu'à la finale. C'est une équipe très solide, c'est vrai, mais tout est jouable même face à eux, et même s'ils ont Cristiano Ronaldo,» ajoute le Lion de l'Atlas

Cinq jours plus tard à Kaliningrad, le Maroc clôturera sa phase de groupe du Mondial 2018 avec une rencontre face à l'Espagne. Un match face à un voisin, dont le championnat est très suivi au royaume chérifien. La démarcation avec le Maroc est l'une des plus petites frontières terrestres du monde, puisqu'elle consiste en deux murs de séparation autour des enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta, longues d'une quinzaine de kilomètres au total. Depuis soixante ans, le Maroc revendique ces deux enclaves qu'il considère comme des vestiges de la colonisation.

« Oui, on sait que les Marocains sont fans du jeu espagnol. Dans les cafés, il y a souvent foule quand le Real ou le Barça jouent. Seul nous sépare le détroit de Gibraltar. Entre l'Espagne et le Portugal, les matchs sont souvent très accrochés, il y a une forte rivalité entre ces deux voisins, même si l'Espagne reste selon moi au-dessus. En imaginant que l'Espagne gagne ses deux premiers matchs, on jouerait une équipe qui ferait tourner. C'est le scénario qu'on espère », explique Fouad Chafik.