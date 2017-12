Sénégal: Mbour - Cheikh Issa Sall, nouveau président de Mbour Basket club (MBC)

Mbour — Le directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall, a été élu nouveau président de Mbour Basket Club (MBC), dimanche, à l'issue d'une assemblée générale qui a précédé l'élection du bureau exécutif prévue dimanche prochain.

M. Sall, qui a été élu par acclamation et à l'unanimité pour un mandat de deux ans, remplace à ce poste le professeur de philosophie, Moustapha Faye, proviseur du lycée Maurice Delafosse de Dakar. Il dit être animé par un sentiment de fierté pour avoir été choisi pour diriger le club fanion du département de Mbour.

"Le club a traversé des moments difficiles ces dernières années, mais avec une équipe déterminée, engagée, ses dirigeants avaient réussi à le stabiliser et à aborder même la relance. Notre contribution sera de concrétiser ce que l'équipe dirigeante avait entamé, notamment la relance du basket-ball mbourois", a promis le nouveau président de MBC.

Cheikh Issa Sall fait état d'un important potentiel à la fois chez les dirigeants du basket-ball mbourois, les joueurs et l'encadrement technique et administratif. Il évoque des hommes et des femmes rompus à la tâche, "avec une expertise avérée ainsi qu'un engagement et une détermination sans faille" pour amener le club à jouer les premiers rôles au niveau du basket-ball sénégalais.

"La mission, bien que lourde, sera facilitée par la contribution de tous les dignes fils de Mbour qui ont accepté de mettre leurs connaissances, leurs relations, leur savoir et leur expertise à la disposition de ce club pour pouvoir jouer les premiers rôles dans le basket-ball sénégalais", a souligné M. Sall.

Pour lui, le département de Mbour est bien doté en centres de formation pour le développement du basket. Il faut simplement travailler en synergie avec ces centres.

D'ailleurs, une convention de partenariat est en passe d'être signée entre MBC et l'ensemble des centres de formation de Mbour, ont expliqué les dirigeants du club au cours de cette assemblée générale qui s'est tenue en présence du président de la ligue régionale de basket-ball de Thiès, Babacar Diop.

"Mbour constitue le deuxième centre sportif du Sénégal et doit avoir un terrain de basket-ball répondant aux normes internationales", a plaidé Cheikh Issa Sall. Il a rappelé que la ville est non seulement "à 15 minutes du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) mais aussi entre deux stations balnéaires, Saly-Portudal et Pointe-Sarène, avec une histoire avérée dans toutes les disciplines sportives".

"L'objectif pour tout le monde, c'est d'avoir un deuxième terrain de basket au Sénégal, qui pourra abriter des compétitions internationales. Et pour cela, toute la famille du basket-ball doit se joindre au club pour amener l'Etat à édifier une infrastructure de basket digne de ce nom qui pourra abriter, incessamment, des compétitions internationales", a lancé Cheikh Issa Sall.